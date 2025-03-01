東京税関成田税関支署と千葉県警成田国際空港署は２８日、旅客のスーツケースから乾燥大麻約２５キロが見つかったと発表した。米国籍で住居不定、自称ブリーダーの女（３９）を麻薬取締法違反（営利目的輸入）容疑で現行犯逮捕。同支署によると、旅客１人による成田空港への大麻の密輸量としては過去２０年で最多。発表によると、女は１月１２日、ダラス・フォートワース空港（米テキサス州）から成田空港に入国する際、乾燥大