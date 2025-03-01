２月２８日、中国米国商会の感謝夕食会であいさつする何立峰氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）【新華社北京3月1日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は2月28日、北京で開かれた中国米国商会（在中国米商工会議所）の年次感謝夕食会に出席し、あいさつした。