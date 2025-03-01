ドジャース―エンゼルス米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2月28日（日本時間3月1日）、米アリゾナ州グレンデールでエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。今季初出場で相手先発の菊池雄星投手と対戦し、いきなり実戦1号を放ってみせた。大谷の登場に歓声が上がった。0-0の初回第1打席。対峙したのは岩手・花巻東高の先輩でもある菊池だ。フルカウントから左越えの先頭打者本塁打。球場が騒然とする中、堂々