ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間3月1日）、米アリゾナ州グレンデールでのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。オープン戦初打席で菊池雄星投手と対戦、いきなり本塁打を放った。 ■初打席でフォーシームをフルスイング オフシーズンに左肩を手術し、ここまで慎重な調整を続けていた大谷。待望のオープン戦初出場は、ド派手な一発で観衆の度肝を抜いた。両チーム無得