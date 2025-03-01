元ラグビー日本代表の福岡堅樹さん（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーでの食事会ショットを披露した。「久しぶりに92年アスリート会でした」と書き出すと、飲食店での自身、2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん、陸上男子100メートルで9秒95の日本記録を持つ山縣亮太、バレーボール男子元日本代表キャプテンの柳田将洋と