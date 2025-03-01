【モデルプレス＝2025/03/01】アーティスト・米津玄師が、2月27日に東京・東京ドームにて、8都市16公演を回る全国ツアー「米津玄師 2025 TOUR ／ JUNK」の国内最終日を迎えた。【写真】米津玄師、ライブでド派手演出◆米津玄師、国内ツアー完走今年の1月に始まった「米津玄師 2025 TOUR ／ JUNK」では、東京、大阪、福岡、北海道のドームを含む全国8都市で計16公演を実施。述べ35万人を動員した本ツアーでは、NHK連続テレビ小説「