情報バラエティー番組『王様のブランチ』（TBS系／毎週土曜9時30分）が4月で放送30年目に突入することを記念し、3月29日9時30分から8時間にわたり“超スペシャル版”を生放送。MC・佐藤栞里をはじめ、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、ニッチェ（江上敬子、近藤くみこ）、丸山礼、小林麗菜のレギュラーメンバー6人がハワイロケを敢行。人気企画をハワイ版で届ける。【写真】「買い物の達人」には、ハワイ在住の広瀬香美が参戦