◆オープン戦ドジャース―エンゼルス（２８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャンメルバックランチ）エンゼルス・菊池雄星投手（３３）が２８日（日本時間３月１日）、オープン戦の敵地・ドジャース戦で今季初先発。移籍後初の実戦マウンドで、花巻東（岩手）の後輩で「１番・ＤＨ」の大谷翔平投手（３０）と今季初対戦した。０―０の初回先頭。初球は外角９５・７マイル（約１５４キロ）直球でストライク。３球目に７９・２