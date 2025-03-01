ほかの面で西洋の近代は互いに異なるメッセージを伝達したのも事実だ。人間の主体性を基盤とする解放のメッセージとともに、絶対的な神に頼る救援の福音も伝えられた。韓国はおそらくアジアで唯一、互いに矛盾し得るキリスト教と近代性を共に受け入れて成功した国ではないかといえる。とにかく産業化の成功による物質的な豊かさが無制限の貪欲を生み、これが富国強兵や搾取、そして弱肉強食のような実際につながることも共に伝えら