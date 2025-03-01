【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２月２８日（日本時間１日）、エンゼルスとのオープン戦に１番指名打者（ＤＨ）で初出場し、一回の第１打席で、エンゼルス先発の菊池雄星から左越え本塁打を放った。オープン戦とはいえ、今季早くも実現した岩手・花巻東高の先輩、後輩の直接対決で好結果を出した。２季ぶりに投打の二刀流に復帰する大谷は、東京ドームで１８、１９日にカブスと