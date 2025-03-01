十八親和銀行は、元行員の58歳の男性が営業時間外に積立定期預金の名目で顧客から集金し、自分の口座に入金していたと明らかにしました。十八親和銀行小林智副頭取「被害に遭われましたお客様をはじめ、常日頃よりお取引いただいているお客様に対して、心よりおわび申し上げます」2004年から去年12月まで、およそ20年間にわたって集金を繰り返し、最大で5000万円を着服していたということです。顧客から「営業日ではない土