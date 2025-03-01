アルツハイマー型の認知症がどんどん進んでいく老母。バセドウ病や喘息なども発症し、骨密度が減ってスカスカ状態に。母親の年金が少なく、娘は介護の合間を縫って働く派遣の仕事で稼いだ収入から月15万円を母との生活や介護に充てている――。（後編／全2回）写真＝iStock.com／goc※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／goc【前編のあらすじ】近畿地方在住の高蔵小鳥さん（仮名・40代独身）はひとりっ子。40歳目前までいくつ