作曲費用を騙し取った疑いで訴えられた作曲家のユ・ジェファンが、無罪となった心境を打ち明けた。【写真】“元カレは日本人”の韓国芸人、1500万円超えの詐欺被害2月28日、ユ・ジェファンは自身のSNSに、詐欺容疑に関する「不起訴決定書」の写真とともに長文のコメントを投稿。「最終的に集団訴訟は無罪処分となりました。社会的な騒動を引き起こし、申し訳ありません」と謝罪しながらも、「ただ、事実ではない発言が記事として広