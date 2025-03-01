［ソウル１日ロイター］ - 北朝鮮国営朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は１日、ロシアのプーチン大統領が２月２７日にモスクワで北朝鮮の高官と会談したと報じた。ＫＣＮＡによると、北朝鮮の朝鮮労働党の李熙用書記がクレムリン（大統領宮殿）でプーチン大統領に面会した。プーチン大統領は、北朝鮮のロシアに対する積極的な支援に感謝の意を示し、両国の協力関係の強化を改めて示したという。