カウント3-2から6球目、150キロの速球を左翼席へ運んだ【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間1日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間3月1日）、アリゾナ州グレンデールで行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場した。花巻東の先輩でもある菊池雄星投手を相手に立った“2025年初打席”で、いきなり左越えソロを放った。0-0の初回無死、フルカウントから6球目の外角高め93.9マイ