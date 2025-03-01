エンゼルスの菊池雄星投手（33）が28日（日本時間3月1日）、ドジャースとのオープン戦で、移籍後初めての実戦登板を果たした。先発で計2回2/3を投げて、3安打2失点だった。移籍後初の対戦打者は「1番・DH」で今季初のオープン戦出場を果たした大谷翔平投手（30）。その結果は左越え本塁打だった。フルカウントから93.9マイル（151.1キロ）の高めの直球を左翼ブルペンへ運ばれた。大谷の本塁打について「3-2から、ストレート