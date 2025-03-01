米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が、日本時間1日に行われたエンゼルスとのオープン戦で先頭打者本塁打を放った。【動画】衝撃の初打席！OP戦初打席で菊池雄星から本塁打を放つ大谷翔平大谷は古巣・エンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で出場。第1打席で花巻東高の先輩・菊池雄星の直球を捉え、軽々と逆方向の左翼に運んだ。早速、ドジャースの公式Xに大谷の本塁打の動画投稿され、それを見た人から「今年も大谷