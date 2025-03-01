◇MLBオープン戦 ドジャース-エンゼルス（日本時間1日、グレンデール）ドジャース大谷翔平選手が今季初の対外試合初打席を迎えました。1番・DHでスタメン出場した大谷選手、エンゼルスの先発・菊池雄星投手との花巻東高校の先輩後輩対決としても注目されました。1回裏の第1打席、3ボール2ストライクからの6球目、93.9マイル（約151キロ）のストレートを振り抜くと打球はレフトへ高々と飛びスタンドイン。今シーズン初実戦の打席は