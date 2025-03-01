米ハリウッドで3月2日に第97回アカデミー賞授賞式が行われるのを前に2月27日、授賞式後に開かれる公式アフターパーティー「ガバナーズ・ボウル」で提供される料理を担当する世界的シェフのウルフギャング・パック氏（75）が、日刊スポーツの取材に応じた。オーストリア出身のパック氏は1995年から30年間アフターパーティーの料理を担当している。オスカー像をかたどったスモークサーモンやミニ和牛チーズバーガー、新作の北京ダッ