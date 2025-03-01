ミスが最小限ですむ、大きな失敗になりにくいと評判の前作、テーラーメイドのQi10が早くも進化‥‥にしても10から35って、なにが変わったわけ？“自分史上、最も信じられるドライバー”というQi35 MAX LITEのウィメンズを打ってみたら、相性のよさに久々しびれたハナシ。 〈画像〉前作のQi10と並べてみれば‥‥ 「おお、さすが新車効果！」的な結果を期待して ゴルファーの間で使われる「新