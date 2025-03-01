◇オープン戦ドジャース―エンゼルス（2025年2月28日グレンデール）ドジャースの大谷翔平投手（30）が2月28日（日本時間3月1日）、古巣エンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で今季対外試合初出場。エンゼルス先発の花巻東の先輩、菊池雄星投手（33）からオープン戦初本塁打を放った。大谷は昨秋ワールドシリーズで左肩を脱臼し、オフに手術。術後は初の対外試合となった。大谷の今春初出場を一目見ようと、ファンは開