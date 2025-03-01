ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2025年3月1日〜3月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報エネルギーが激しくシフトする1カ月の幕開け！プレアデス食、おとめ座の月食満月、おひつじ座の日食新月、海王星のおひつじ座入りなどの度重なる宇宙イベントによって、2025年の3月は世界