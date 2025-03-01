CP+2025のPGYTECHブースでは、2月7日に発売した「MagCamスマートフォングリップ」が展示されていた。価格は8,580円。 PGYTECHはカメラアクセサリーを数多くリリースしており、知名度が高まっているブランドだ。 MagCamスマートフォングリップは、MagSafe対応でスマホに装着できるモジュラー式のカメラグリップ。スマホとはBluetoothで接続するだけでシャッターやズームレ