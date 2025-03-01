今年夏に映画化する2.5次元アイドルグループすとぷりのジェルが手掛けるショートアニメ動画「遠井さん」の、小説「遠井さんは青春したい！ ―って言ったら青春ロマンス部のツッコミ役にされたんだけど 何この学園コメディ―」が28日、重版が決定した。また、その「遠井さん」は、3月4日からファミリーマート店舗内のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」で配信される番組「ファミペイのおトク発見！」とコラボレーションがス