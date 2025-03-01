国土交通省によると、去年のクルーズ船での訪日客は143万8000人で、前の年と比べて4倍に増加したことが分かりました。新型コロナウイルスの影響で、2021年から2022年はゼロでしたが、去年はピークだった2017年の57％の水準まで回復していて、今年はクルーズ船での訪日客250万人を目標としています。地域別では中国からが95万1000人で最も多く、次いで台湾からの24万人となっています。（「グッド！モーニング」2025年3月1日