Appleの新スマホ「iPhone 16e」をファーストインプレッション！外観を中心にさらっとチェック既報通り、Appleは19日（現地時間）、同社が展開する「iPhone」シリーズにおいて新たに最新チップセット（SoC）「Apple A18」を搭載してAIサービス「Apple Intelligence」にも対応した5G対応スマートフォン（スマホ）「iPhone 16e」を発表しました。日本を含む59の1次販売国・地域で2025年2月28日（金）に発売され、日本ではAppleからオ