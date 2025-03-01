東大生2人が勉強の傍ら、ダブルダッチと出会うまで東京大（東大）と言えば、「頭がいい」「秀才」というイメージを多くの人が抱いているだろう。大学生活を学問に捧げる学生もいれば、並行して“別の楽しみ”を見出す学生もいる。3年生の多田勇希（ただ・ゆうき）さんと山崎理人（やまざき・まいと）さんは、入学後に競技人口を年々増やしている発展途上のスポーツ「ダブルダッチ」に熱中。日本代表として国際大会出場を果たした