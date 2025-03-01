ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）が４月で放送３０年目に突入することを記念して、３月２９日に８時間の“超スペシャル版”が生放送されることが決まった。１９９６年４月にスタートした同番組は、毎週４時間半の生放送で最新情報を紹介している。スペシャル版ではＭＣ佐藤栞里、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、ニッチェ（江上敬子、近藤くみこ）、丸山礼、小林麗菜のレギュラーメンバー６人が超豪華ハワイロケ