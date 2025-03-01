少年サンデーのマンガアプリ『サンデーうぇぶり』が、『春の野球フェア』を1日より開催。1ヶ月間にわたり『合計17作品を3期に分けて無料巻増量する。【画像】あだち充『MIX』と満田拓也『MAJOR 2nd』の奇跡のコラボイラスト第1弾は1日〜14日まで満田拓也氏の『MAJOR』、あだち充氏の『MIX』など合計38巻、第2弾は15日〜19日まで満田拓也氏の『MAJOR2nd』、あだち充氏の『H2』など合計61巻、第3弾は20日〜31日まであだち充氏『