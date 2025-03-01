中国の習近平国家主席は北京市内の人民大会堂で2月28日午後、ロシアのショイグ安全保障会議書記と会談しました。習主席は、「中ロ両国は山水がつながる友好的な隣国であり、それ以上に、多くの試練を乗り越えてきた真の友だ。私は今年に入ってから、プーチン大統領と2回にわたって交流を行い、両国関係発展のトップダウン設計、一連の大きな国際と地域問題について意見疎通をした。今年は中国人民抗日戦争、ソ連大祖国戦争ならびに