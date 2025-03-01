２月２８日、ホワイトハウスで議論するトランプ大統領（右）とゼレンスキー大統領/Brian Snyder/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領が２８日、大統領執務室にウクライナのゼレンスキー大統領を迎えて行った首脳会談で、激しい応酬が発生した。険悪なやり取りが公の場で展開されるのは異例で、米国の今後のウクライナ支援を巡る非常に不透明な状況が浮き彫りになった。トランプ氏とバンス副大統領は、米国の支援に十分な感謝の意を