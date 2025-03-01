ドジャース・佐々木朗希投手（２３）のオープン戦初登板が３月４日（日本時間５日）の本拠地・レッズ戦に決まった。２８日（同３月１日）、Ｄ・ロバーツ監督（５２）が明かした。「朗希は火曜日（現地４日）に投げる。（先発の山本）由伸の後に投げる。２人と話したが、メジャーリーグの打者たちと対戦する（ための）気分はとても良いと言っていた。我々は朗希が準備するために明確なイニング数を設定する。多分４回とか３回と