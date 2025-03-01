金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』第6話が、2月28日（金）に放送された。本作では『あざとくて何が悪いの？』のMC・山里亮太（南海キャンディーズ）＆鈴木愛理や豪華ゲストが、スタジオでこの“あざと恋愛ドラマ”を鑑賞し、視聴者目線でストーリー展開やセリフに随時ツッコミを入れていく。第6話では、スタジオゲストの比嘉愛未が「大変な恋愛をしたことが…」と切り出し、親友との絆を感じら