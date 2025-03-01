■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8411) みずほＦＧ 東証プライム (1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム (7269) スズキ 東証プライム (8309) 三井住友トラ 東証プライム (8002) 丸紅 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4892) サイフューズ 東証グロース (3350) メタプラ 東証スタンダード