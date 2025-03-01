日本テレビ系「ウェークアップ」（土曜・午前８時、読売テレビ制作）が１日、同番組が今月２９日に終了することを発表した。同番組は、１９９１年１月５日に「ウェークアップ！」の番組名でスタート。辛坊治郎アナウンサーが初代キャスターを務め、同年４月から落語家の桂文珍が司会に就任した。文珍が降板した２００５年４月からは辛坊アナがキャスターに復帰し「ウェークアップ！ぷらす」の番組名で２１年２月２７日まで放