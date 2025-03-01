今季のドジャース大谷翔平（30）は菊池雄星（33）が所属する古巣エンゼルス相手に手こずるかもしれない。大谷は二刀流復帰でも盗塁は止まらない？「スポブラ」着けて放ったまさかの発言2003年9月に受けた右肘靭帯修復手術の影響でDHに専念した昨季、古巣相手に4試合に出場し、14打数4安打の打率.286、2本塁打、5打点。まずまずの結果を残したとはいえ、敵地エンゼル・スタジアムでは9月4日、5日の2試合で、8打数1安打の打率.12