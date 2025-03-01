【2025キャンプ直撃インタビュー 】西武「極貧打線」強化のタイムリミット…先発投手陣はリーグ屈指なのに、野手は“一軍半”だらけの惨状鳥越裕介（西武／ヘッドコーチ／53歳）昨季、チーム打率.212で最下位に沈んだ西武が招聘した鳥越裕介ヘッドコーチ。ソフトバンクやロッテのコーチ時代は「鬼軍曹」と呼ばれていたが、若手中心の西武ではどのような指導をしているのか。◇◇◇──昨季の西武を、評論家とし