衝撃の数字ではないか。【もっと読む】「高額療養費」見直しは不妊治療・出産にも悪影響…負担上限引き上げなら少子化加速は必至厚生労働省が27日公表した人口動態統計（速報値）で、2024年に生まれた子供の数が72万988人と、9年連続で過去最少を更新したことだ。前年の速報値から3万7643人（5.0％）減り、70万人割れは目前だ。国立社会保障・人口問題研究所が23年に公表した将来推計人口では、年間出生数が72万人台になるの