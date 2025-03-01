【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】SUPER EIGHT大倉忠義 “一般人と結婚”発表にネット《あれ？》…広瀬アリスとは1年以上前に破局アイドルグループ「SUPER EIGHT」の大倉忠義（39）が一般女性との結婚を発表し、夫人が妊娠中であることも明らかにした。旧・関ジャニ∞としてデビューして今年で23年、さすがにアイドルとしての活動は落ち着いて、俳優などソロ活動が目立っていた。父親が有名焼き鳥チェーンの社長だけに、今