【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#232坂上二郎さんは普段から舞台と同じ 自分でしゃべって自分で受けてる坂上二郎さん◇◇◇初めてお会いしたのは1980年代、伝説のコメディアンから俳優としての認知が高まっていた頃でした。萩本欽一さんとの伝説のコンビ「コント55号」。70年代は大みそかに「紅白をぶっ飛ばせ！」で絶対的視聴率王者の「NHK紅白歌合戦」に対抗。人気絶頂とはいえ、ひとつ間違えばバッシングを