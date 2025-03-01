過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2024年10月24日記事は取材時の状況）＊＊＊行楽シーズン、各地に旅行へ出かけている人も多いのではないだろうか。ただ、人が集まればそれだけトラブルが起きる可能性も高い。今回話を聞いたのは、益田祥吾さん（仮名・31歳）。数年前からはじまったキャンプブームに合わせて、脱サラして地元でキャンプ場の経営をはじめた青年だ。ボランティアとして、山の