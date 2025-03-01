リロバケーションズは、鴨川グランドホテルが所有・運営するミスティイン仙石原の売買契約を2024年12月23日に締結し、4月下旬にリニューアルオープンする。箱根国際マンションの一部をホテルとし、ホテル部分の客室全16室（うち2室はコンドミニアム契約）をリロバケーションズが運営する。施設の一部は元々リロバケーションズの会員制事業施設「箱根ANNEX」としても運用していたが、2024年7月の総会決議でマンション管理業務の受託