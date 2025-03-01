佐々木朗希のオープン戦初登板の試合が決定した(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希のオープン戦初登板が現地時間3月4日（日本時間5日）に本拠地で行われるレッズ戦に決定したと、デーブ・ロバーツ監督（52）が2月28日（同3月1日）に明かした。【動画】佐々木朗希が「ライブBP」登板先頭打者にいきなり本塁打浴びる米メディア『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者が自身のXで「デーブ・ロバーツ監督は、ロウキ・