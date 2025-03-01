【ニューヨーク＝小林泰裕】英紙フィナンシャル・タイムズは２月２８日、米金融大手シティグループで昨年４月、８１兆ドル（約１京２２００兆円）を誤って送金処理する入力ミスが発生したと報じた。本来の送金額は２８０ドル（約４万２０００円）だった。９０分後にミスに気付き、数時間後に送金手続きは取り消されたという。報道によれば、金額を入力する担当者と、入力内容をチェックする担当者の２人がミスを見逃し、別の従