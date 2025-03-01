『蒸気船ウィリー』（1928）ミッキーマウスの著作権が失効した翌日に発表されたホラー映画『Screamboat（原題）』の予告編が米国で公開された。 本作は『蒸気船ウィリー』版のミッキーマウスが、2024年1月1日をもってパブリックドメイン化したことで登場したホラー転用企画のひとつ。深夜のニューヨークを航行する蒸気船内を舞台に、イタズラ好きのネズミが乗客たちに襲いかかる