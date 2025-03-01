プロレスラーの蝶野正洋が１日までに自身の「Ｘ」を更新し、２月２８日に亡くなった西村修さん（享年５３）を追悼した。「Ｘ」で蝶野は「西村修選手の訃報の連絡、本当に残念です。最後の最後まで本当に頑張りましたお疲れ様でした。心から追悼の意を表し、謹んでご冥福をお祈りいたします」と追悼した。蝶野と西村さんは、同じ新日本プロレスに入門した後輩。公私にわたり親交があった。