ドリー・ファンク・ジュニアが１日までに２月２８日に亡くなったプロレスラーで文京区議の西村修さん（享年５３）を追悼した。西村さんは、ドリーを師と仰ぎ、米国で指導を受け、さらには対戦、タッグを組むなど公私にわたり親交があった。関係者によるとドリーは愛弟子の訃報に接し絶句。そして「胸が張り裂ける思いだ」と言葉を震わせていたという。