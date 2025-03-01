「トラベルライター」という肩書に“違和感”近年の鉄道マンガでは異例のヒット作になった『鉄子の旅』。その作中で案内人役を務めた横見浩彦さんが、急性心不全で2025年1月19日に死去していたことが小学館の『サンデーGX』編集部から発表された。【写真】“新幹線の鼻”“実際に使われていた座席”も…男子も女子も集う「鉄研」の名物ギャラリー筆者は2007年から2008年までの短い期間ながら、横見さんと週1回ペースでファミレ