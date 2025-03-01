謎の数字の意味はクルマのナンバープレートは、自分の付けたい番号を指定して発行してもらうことができます。誕生日や結婚記念日など、自分にちなんだ特別な数字を付ける人もいます。いっぽうで、社会一般で人気の数字というのもあり、「人気が集中する番号」も存在します。いったいどのような番号が人気なのでしょうか。なぜか人気!? 「358」ナンバーそもそも「希望ナンバー」とは、新車購入時や、名義変更、住所変更