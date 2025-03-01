メ～テレ（名古屋テレビ） 公道などで走行タイムを競う「ラリー」の全日本選手権の開幕戦が、1日から蒲郡市などで行われます。 「ラリー三河湾2025」は公道の一部などで走行タイムを競う国内最高峰のラリー競技「全日本ラリー」の第一戦です。 2月28日、ＪＲ蒲郡駅前では「ラリー三河湾2025」開幕のセレモニーが行われました。 セレモニーでは競技に参加するラリ&#12540